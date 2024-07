1 z 6

Siostra Magdaleny Żuk skomentowała medialne doniesienia, według których 27-latka z Bogatyni miała wyjechać do Egiptu jako kobieta do towarzystwa. Zagadkowa śmierć Polki podczas urlopu do tej pory wzbudza ogromne emocje. W sieci i w mediach wciąż pojawiają się nowe teorie w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Wśród wielu teorii pojawiły się również doniesienia, że Polka pojechała do Egiptu świadczyć usługi seksualne za pieniądze. Szokujące doniesienia w sprawie Magdaleny Żuk skomentowała jej siostra. Co powiedziała Anna Cieślińska? Jak na informacje o zmarłej córce reagują jej rodzice? Wypowiedź siostry Magdaleny Żuk znajdziecie na następnej stronie naszej galerii.

