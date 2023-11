Magda Mołek od lat jest gwiazdą TVN i prowadzi program śniadaniowy „Dzień Dobry TVN”. Dziennikarka rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Podobnie jest ze zdjęciami publikowanymi w mediach społecznościowych. Gwiazda umieszcza je bardzo rzadko, ale ostatnio pochwaliła się fotografią z piękną wakacyjną opalenizną. Zobaczcie sami!

Magda Mołek bez makijażu!

Co prawda pojawiły się głosy, że Magda Mołek przesadziła z opalaniem, ale większość komentarzy pod najnowszym zdjęciem gwiazdy bez makijażu jest nadzwyczaj pozytywna. Dotyczą one naturalnego wyglądu, którego gwiazda się nie wstydzi pokazać. Na Instagramie to rzadkość, szczególnie na profilach znanych osób. Zawsze perfekcyjny make up i wygładzające filtry to niestety bardzo częsty widok.

Magda Mołek postanowiła przełamać ten schemat i pokazała się w letnim wydaniu bez grama makijażu. Obserwatorki dziennikarki są zachwycone jej zdjęciem i otwarcie piszą, że inne gwiazdy powinny brać z niej przykład:

- Naturalność i Piękno górą ????????????Wszystkie kaczorki bierzcie przykład z mądrej i pięknej kobiety !Brawo Magda ❤️ - Jedyna normalna, Magda jak dajesz radę w świecie napompowanych koleżanek????? Nigdy się nie zmieniaj???? - Najpiękniejszym makijażem każdej kobiety jest uśmiech❤️ piękna????

Tak pozytywnego odbioru zdjęcia chyba nie spodziewała się nawet sama Magda Mołek. Wychodzi na to, że dziennikarka powinna publikować więcej tak naturalnych i pełnych pozytywnej energii zdjęć!

Zgadzacie się z nami?

Magda Mołek rzadko pokazuje swoje prywatne zdjęcia w sieci

