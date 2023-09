Magda Gessler została zaatakowana. W tle słychać głośny krzyk i bluźnierstwo

Magda Gessler ma wiernych fanów, a wśród nich jest... Patryk Pniewski ! Niedawno gwiazdor "Pierwszej miłości" w naszym wywiadzie przyznał, że ją uwielbia, a teraz skomentował jeden z jej statusów na Facebooku ( na którym ma już milion fanów! ) i zaczęło się! Kto by pomyślał, że restauratorka da wciągnąć się we... flirt! Patryk Pniewski flirtuje z Magdą Gessler Magda Gessler jest jedną z najaktywniejszych gwiazd na Instagramie. Pewnego dnia, wieczorem, pożegnała się z fanami, życząc im dobrej nocy. Ten post skomentował Patryk Pniewski, wklejając w komentarz wspólne zdjęcie z gwiazdą TVN. Gessler szybko zorientowała się, że to popularny aktor: A to ty ten młody, przystojny aktor... Po chwil zorientowała się również, że Patryk lubi się z Saszan... Wolałeś Saszan... - napisała Co na to Patryk? Pani Magdo! To nie jest tak jak pani mysli...... Jednak wolę blondynki!!!!! Chyba się zakochałem. Jednak wolę dojrzalsze kobiety.... do zobaczenia! Wkrótce! - napisał przystojniak Komentarze Magdy i Patryka zdobyły po kilkaset lajków, a ich konwersacji przyglądali się inni fani. Ciekawe, co na to wielbicielki Patryka. Czy są zazdrosne o Gessler? ;) Zobacz: TYLKO U NAS: Patryk Pniewski odchodzi z "Pierwszej Miłości"!? Fanki są załamane! Patryk Pniewski konwersuje z Magdą Gessler Patryk Pniewski jest fanem Magdy Gessler Tutaj cała konwersacja (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Niech wam się przyśni coś słodkiego❤Kto już w łóżeczku z telefonem...??󾌵 Posted by Magda Gessler on 11...