Magda Gessler w rozmowie z Faktem zapewnia, że nie stosuje botoksu. Gwiazda TVN zdradza, że asymetria, którą można zauważyć na jej twarzy to wynik jej problemów zdrowotnych.

Chodzi o paraliż nerwu trójdzielnego, który miałam w 2001 roku. Jeżeli ja się uśmiecham, to część twarzy jest nieregularna. Ludzie myślą, że to jest wypełnienie, albo coś takiego. To jest niestety skaza, w momencie kiedy się uśmiecham, każda część jest trochę inna. Każdy ma jakiegoś pecha, całe szczęście udało się to wyciągnąć, ale na zdjęciach często wygląda to jakby było coś robione w twarzy- przyznała Magda Gessler.