Kulinarne show MasterChef wchodzi właśnie w decydującą fazę. Przed telewidzami i przede wszystkim uczestnikami emocjonujący ćwierćfinał. Producenci zadbali o to, aby nie przebiegał on w sztampowej formule i cała ekipę programu wysłali na słoneczną Sycylię. Aspirujący do zwycięzca kucharze będą musieli zmierzyć się z tamtejsza kuchnią i mieszkańcami. Ich zadaniem będzie bowiem zorganizowanie fiesty dla mieszkańców miasteczka Pollina, a konkretniej aż 50 osób.

My natomiast mamy dla was przedpremierowo zdjęcia z włoskiego planu MasterChefa, na których widzimy jurorów programu: Magdę Gessler, Michela Morana i Annę Starmach, którzy wygrzewają się w sycylijskim słońcu.

Zobaczcie zdjęcia: