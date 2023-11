Magda Bereda to młoda wokalistka, która w bardzo krótkim czasie osiągnęła spektakularny sukces. Swoją karierę zaczęła od serwisu YouTube, na którym często zamieszczała swoje wersje znanych piosenek. Jej kariera rozwinęła się błyskawicznie, a sama Magda ma już ponad 64 mln wyświetleń swoich filmów na YT oraz 570 tys. obserwatorów na Instagramie. Dziewczyna ma się czym pochwalić! Ostatnio Magda odwiedziła naszą redakcję i w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, co sądzi na temat... Roksany Węgiel. Młoda wokalistka, która wygrała Eurowizję dla dzieci jest ostatnio na topie i często mówi się o niej w mediach. Magda zna Roksanę osobiście, a nawet nagrała z nią piosenkę, którą można usłyszeć na YouTubie. Co na temat Roksany sądzi Magda? Zobaczcie wywiad Party.pl z Magdą Beredą!

Magda i Roksana bardzo się lubią!