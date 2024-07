Maffashion i Jessica Mercedes na premierze kolekcji Rihanny

1 z 8

Blogerki wzbudzają kontrowersje w polskim show-biznesie jak nikt inny. Dziewczyny śmiało wkroczyły na salony i choć wielu przepowiada im rychłe zniknięcie z mediów, póki co nic na to nie wskazuje. Co więcej - niektóre z nich zostają zauważane również na Zachodzie. Przypomnijmy: Maffashion odkryciem modowym w... Japonii

Najpopularniejsze blogerki są również stale zapraszane na premiery nowych kolekcji najnowszych marek. Nie mogło ich oczywiście zabraknąć na wczorajszej prezentacji kolekcji, którą Rihanna zaprojektowała dla River Island. To już kolejna współpraca Barbadoski z tą marką, a efekty przyszły podziwiać m.in. Maffashion i Jessica Mercedes. Blogerki mają już nawet na swoim koncie spotkanie z Rihanną, do którego doszło kilka miesięcy temu w Londynie.

Tak Jessica i Maffashion podziwiały kolekcję Rihanny dla River Island: