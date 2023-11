Madzia i Oleh z "Big Brothera" mają kryzys? O ich związku mówi się od kilku miesięcy. Para poznała się w domu Wielkiego Brata i po tym, jak zakończył się program, wydawało się, że są na dobrej drodze, żeby stworzyć prawdziwy związek. Po programie mieli czas na to, żeby lepiej się poznać, wrzucali wspólne zdjęcia z różnych wyjść na miasto i spotkań z przyjaciółmi Madzi, ale ostatnio coraz rzadziej pokazują się razem. Magda sama pojechała do Londynu, gdzie wcześniej mieszkała i pracowała, a następnie udała się z przyjaciółmi na Opener. I tym razem nie wzięła ze sobą Oleha. Na Instagramie Oleh tłumaczył, że nie pojechał na festiwal, ponieważ nie stać go jeszcze na takie wyjazdy i musi najpierw ułożyć sobie życie w Warszawie. Czy to był jedyny powód jego nieobecności na festiwalu? A może jego związek z Magdą już się zakończył? Zobaczcie, co na temat ich relacji mówi jeden z finalistów "Big Brothera", Igor!

Reklama

Zobacz także: Jeden z prowadzących żegna się z programem "Big Brother"! Kto odchodzi?

Reklama

Igor zdradził, co sądzi o związku Magdy i Oleha