Wczoraj opublikowaliśmy okładkę debiutanckiej płyty Madoxa "La Revolution Sexuelle", która już 4 października trafi do sklepów. Wielu z was zauważyło wyraźną "inspirację" zdjęciem Madonny z okładki albumu "True Blue".



Marcin nigdy nie ukrywał swojej fascynacji osobą i twórczością Madonny. Na jego profilu na Facebooku wielokrotnie pojawiały się wpisy pełne zachwytu nad królową popu. Z kolei w wywiadach często podkreśla zasługi muzyczne gwiazdy przy których dorastał.

To nie pierwszy raz kiedy Madox posądzany jest przez czytelników o kopiowanie pomysłów. Wcześniej podobna sytuacja pojawiła się w przypadku klipu do "On and on", w którym według wielu Majecki pozował na Lady Gagę.



W tym wszystkim jedno jest pewne. Madox tak jak Madonna budzi skrajne emocje i prowokuje do dyskusji. Czy może być lepsza promocja w tydzień przed premierą płyty?

