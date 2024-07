Madox niedawno wydał swoją debiutancką płytę. Według oficjalnej listy sprzedaży nie jest notowany zbyt wysoko. W takiej sytuacji najlepiej jest więc wzbudzić trochę szumu i kontrowersji (jakby ich było już mało) wokół własnej osoby. Dlatego też finalista "Mam talent!" znów pocisnął Michałowi Szpakowi, swojemu (wizerunkowo) największemu konkurentowi.



- Staje się to już nudne. Wielokrotnie podkreślałem, że z Michałem mamy zupełnie różne podejście do naszej twórczości, muzyki i kariery. Podejmujemy odmienne wybory i jak widać, każdy z nas zajmuje się obecnie czymś innym. Poza ekspresją wizualną i tym, że ja i Michał lubimy makijaż, to tych cech wspólnych nie ma za wiele" - przekonuje androginiczny wokalista w rozmowie z PAPLife.



Ciekawe czy Szpak jakoś zareaguje na to, co mówi Marcin. Na pewno oprócz chwilowej popularności jaką Michałowi zapewnia "Taniec z gwiazdami" później będzie musiał zrobić "coś" by medialnie nadal istnieć. Może wtedy doczekamy się jakiejś riposty, hmm...?



habibi



