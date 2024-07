Już za tydzień ukaże się dwunasta płyta Madonny "MDNA", którą promuje drugi już singiel "Girl Gone Wild". W trakcie prób do sesji zdjęciowej do klipu królowa popu nieszczęśliwie upadła odnosząc drobne obrażenia - rozbiła sobie wargę, a także poraniła plecy i pośladki. Zdjęcia pokiereszowanego ciała, Madonna umieściła na swoim Facebooku.

- Zadrapana noga po próbie... Rozcięta warga w trakcie przygotowań do "Girl Gone Wild"... Rana w kształcie serca na moim tyłku - napisała Madonna w wiadomości do fanów.

To się nazywa poświęcenie dla sztuki...

