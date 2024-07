Zapowiadana szumnie od kilku miesięcy płyta "MDNA" będzie dwunastą w karierze Madonny, a jej premiera zaplanowana jest na 26 marca. Dotychczas ujawione zostały dwa utwory, które zagoszczą na krążku: "Give Me All Your Luvin'" (zobacz teledysk) oraz "Girls gone wild".

Na oficjalnym kanale Madonny na YouTube pojawił się już kolejny singiel promujący "MDNA". Jego tytuł jest dość mocny, "I Fucked Up". W utworze gwiazda śpiewa o nieudanym związku, który sama zniszczyła na własne życzenie.

Na płycie ma pojawić się 12 utworów, zaś w edycji specjalnej (na iTunes) aż o cztery więcej, w tym również prezentowany przez nas kawałek.

Myślicie, że "I Fucked Up" ma szansę okazać się wielkim hitem na miarę "4 Minutes" czy "Like A Virgin"?

A oto okładka płyty:

