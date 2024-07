Maciej Sieradzky planuje otworzyć własną kawiarnię! Projektant wpadł na ten pomysł już jakiś czas temu, lecz nie udało mu się go zrealizować. Upatrzył nawet lokal, wybrał do niego meble oraz wymyślił menu. Tymczasowo jednak zrezygnował ze swojego marzenia i odłożył je na później. Skąd w jego głowie pojawił się pomysł, by zamienić projektowanie na serwowanie kawy? Okazuje się, że Maciej Sieradzky ma doświadczenie w tej branży.

Pracowałem w kawiarni. W pewnym chwilach już miałeś dosyć ludzi i miałem ludziowstręt. Wszyscy mnie denerwowali, ale teraz jakoś z tym tęsknię - zdradził Party.pl znany projektant.

W jakim mieście miałaby się mieścić kawiarnia Macieja Sieradzkiego? Dowiecie się z naszego materiału wideo! Zobacz też: Maciej Sieradzky szczerze po odpadnięciu z "Agenta": "Zacząłem czuć się swobodnie i... odpadłem!"

Projektant lubi pracować z ludźmi.