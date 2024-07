Maciej Musiał jest jedną z najgorętszych gwiazd ostatnich miesięcy. Popularność przyniósł mu serial „Rodzinka.pl”, a teraz także cieszy się sympatią widzów jako współprowadzący program „The Voice of Poland”. Kilka tygodni temu gwiazdor skończył 18 lat, przekraczając tym samym próg dorosłości. Do niedawna w wywiadach podkreślał, że jego pieniędzmi zarządzają rodzice, a on nawet do końca nie wie, ile ich ma. Cała sytuacja diametralnie uległa zmianie. Z dnia na dzień Maciej poczuł się dojrzale do tego stopnia, że teraz czasami rodzice przynoszą mu... obciach.

Aktor był gościem „Dzień Dobry TVN”. Zapytany na antenie przez Marcina Prokopa o to, czy wstydził się rodziców, bez dłuższego namysłu potwierdził:

- Do dzisiaj się wstydzę rodziców. Najgorsze jest to, jak przychodzą do mnie koledzy do domu i oczywiście ulubioną rozrywka mojego taty jest darcie łacha z kolegami ze mnie.

Jak widać na gwiazdorzenie w domu Maciej pozwolić sobie nie może, bo tata szybko sprowadza go na ziemię. Na szczęście aktor wielokrotnie udowodnił, że ma do siebie dystans i to, że ojciec podśmiewa się z niego, nie robi na nim wielkiego wrażenia. Ale na zakupy z mamą chyba raczej już się nie wybierze… ;)

