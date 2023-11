Czy Maciej Dowbor ma żal do swojej mamy?

(...) przeprowadzka wtedy, to była dla nas druga szansa na relację matki i syna. (…) A tak nasze stosunki są dobre. (...) Muszę przyznać, że wiele się od mamy nauczyłem, to mi pomogło zwłaszcza w telewizji. Show must go on. Podziwiam mamę, że mimo życiowych zawirowań zachowała klasę- zdradził w rozmowie z "Twoim Stylem".