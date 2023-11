Maciej Dowbor w rozmowie z Party.pl wspomina przykre momenty ze swojej przeszłości. Prowadzący finał programu "Supermodelka Plus Size" przyznał przed naszą kamerą, że podobnie jak uczestniczki programu Polsatu wiele razy usłyszał krytyczne komentarze dotyczące swojego wyglądu. Maciej Dowbor to dziś wielki miłośnik sportu i zdrowego stylu życia, jednak nie zawsze tak było. Mąż Joanny Koroniewskiej nie ukrywa, że w przeszłości zmagał się z nadwagą, dzięki czemu doskonale rozumie, przez co na co dzień przechodzą modelki z "Supermodelka Plus Size". Co powiedział przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

Maciej Dowbor poprowadził finał Supermodelka Plus Size.

