Jakiś czas temu media donosiły o kryzysie w małżeństwie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Aktorka bała się bowiem o zdrowie swojego ukochanego, który zdecydował się wziąć udział w show "Celebrity Splash". Zobacz: Koroniewska nie popiera udziału Dowbora w "Celebrity Splash". Boi się o ich związek

Po kilku intensywnych treningach prezenter uległ wypadkowi, przez który musiał zrezygnować z udziału w programie. Dowbor przekonał się o tym, że żona miała rację. Teraz, jak podaje "Rewia", pragnie ją za to przeprosić drogim prezentem. Podobno dziennikarz chce podarować Koroniewskiej auto i już podpytuje dziennikarzy sportowych, co mogłoby się jej spodobać. Podobno zastanawia się na modelem rodzinnym, do którego zmieściliby się wszyscy, gdyby powiększyła się im rodzina:

Maciek rozpytuje kolegów, w tym dziennikarzy sportowych, jakie auto warto kupić kobiecie. Chce Joasi dać w prezencie nowy samochód. Zwłaszcza, że ten stary ma już tysiące kilometrów na liczniku. Maciek zastanawia się nad modelem rodzinnym, w którym zmieści się fotelik dla 5-letniej Janinki i wózek, gdyby powiększyła się im rodzina.

Samochód to dobre rozwiązanie?

