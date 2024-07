Jesteśmy fankami stylu Macademian Girl. Jej energetyzujące stylizacje to kwintesencja modowego eklektyzmu. Jednak tym razem coś w tym looku nie zagrało. Macademian Girl podczas prezentacji nowych kosmetyków Shiseido, miała na sobie długą sukienkę z falbankami. Do tego masywny naszyjnik z drobnych koralików oraz dopasowane do niego kolorem ogromne kolczyki.

Macademian Girl do tego wszystkiego założyła masywne bransoletki w kolorze mosiądzu, ogromny pierścionek i małą metaliczną kopertówkę. Nie możemy zapomnieć również o czółenkach na niewysokim obcasie z "metalowym" czubkiem, czy mocnym makijażu. Stylizacja blogerki może się oczywiście podobać, my jednak widziałyśmy dziesiątki lepszych w wykonaniu Macademian.