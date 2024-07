Macademian Girl zdradziła co sądzi o najnowszym hicie, grze Pokemon GO. Blogerka jest na bieżąco ze wszystkim wirtualnymi nowościami, więć również ten światowy fenomen nie umknął jej uwadze. Tatiana entuzjastycznie podeszła do gry. Dlaczego?

Słyszałam, że Pokemon GO ruszyło więcej ludzi z kanap niż Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska razem wzięte. Także coś w tym jest - stwierdziła Macademian Girl.

Co jeszcze powiedziała? Obejrzyjcie wideo!

Zobacz też: Party kocha, Party szlocha: Michelle Obama królową mediów, wojna Kardashianki ze Swift, Pokemon GO!

Macademian Girl entuzjastycznie podchodzi do gry Pokemon GO.

Blogerka nie zdradziła jednak, czy sama gra w tę grę.