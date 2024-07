Macademian Girl uwielbia dodatki. Najlepiej aby były strojne, duże i nietuzinkowe. Często zestawia najróżniejsze takie ozdoby na raz, przez co wyglada trochę osobliwie, nie zawsze w pozytywnym znaczeniu. Na pokazie Łukasza Jemioła pokazała się jednak w bardziej stonowanym, jak na nią, stylu i wyglądała świetnie.

W ramach dodatków miała między innymi neonową torebkę - puzderko i bardzo, ozdobny duży pierścionek marki By Dziubeka. Sprawdziłyśmy - pochodzi on z kolekcji My Secrets i kosztuje około 125zł. Dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych.

