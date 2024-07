Macademian Girl będzie dziś gościem programu Kuba Wojewódzki Show. Wcześniej, w rozmowie z Party.pl blogerka modowa wyznała, jaki wpływ miała na nią Anja Rubik:

Fantastyczna osoba - taka bardzo mocna osobowość. Bardzo też zdecydowana. Pochwaliła mój styl. Powiedziała, że to nie jest jej bajka, ale uważa, że ja wyglądam genialnie i że takiej właśnie oryginalności w modzie szuka. To był dla mnie duży komplement i motywacja do dalszego działania.