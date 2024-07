Chodakowski powtórzy później swoje zeznania przed prokuratorem:

- Jestem pewien, że sprawcą jest Mariusz Korczyński! Był kochankiem Naomi i wcześniej też był wobec niej agresywny…

Jednak mężczyzna uzna, że Marcin kłamie.

- Zostało ustalone, że pan Mariusz Korczyński całe popołudnie pracował w swoim gabinecie. Widziało go co najmniej dwóch pracowników...

- Jasne! Zapłacił im, to go widzieli!