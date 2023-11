Marek (Kacper Kuszewski) pobije się z synem?! Już w najbliższym odcinku "M jak miłość" widzowie będą mogli zobaczyć zaskakujące sceny z udziałem Marka Mostowiaka i Mateusza (Krystian Domagała)! Okazuje się, że nastolatek nie jest zachwycony pomysłem swoich rodziców, którzy planują wyjazd z Polski. Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1393. odcinku "Mjm" dojdzie do ostrej kłótni Mateusza z ojcem! Pijany nastolatek uderzy Marka!

Już w najbliższy poniedziałek, 29 października, TVP2 wyemituje 1393. odcinek "M jak miłość" w którym nie zabraknie emocji! Według doniesień portalu superseriale.se.spl w najnowszej odsłonie serialu Mateusz i jego dziewczyna spędzą romantyczne chwile nad rzeką, a przy okazji... wypiją całą butelkę wina. Kiedy pijany nastolatek wróci do domu natknie się na ojca, który będzie na niego wściekły.

Chwileczkę, kolego! Koniec dyskusji, nie będę z tobą rozmawiał dopóki nie wytrzeźwiejesz, jasne?! A teraz do domu, ale już!- powie wściekły Marek.

Niestety, Mateusz bardzo nerwowo zareaguje na słowa ojca.

Nie traktuj mnie jak gówniarza. Napiłem się może łyk wina. To chyba nie jest jakaś zbrodnia? - będzie krzyczał nastolatek.

Mateusz powie ojcu wprost, że nie zamierza wyjeżdzać z Grabiny.

Nawet mnie nie zapytaliście czy chcę tam jechać. Nic was nie obchodzi czego ja chcę. Nie jadę tam! Zostaję w Grabinie na wakacje- powie do ojca.

Marek będzie wściekły! Złapie syna za koszulę, a ten go uderzy!

Nikt nie będzie mi dyktował, co mam robić - powie do ojca i ucieknie do swojej dziewczyny, Lilki.