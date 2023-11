1 z 5

Kolejna śmierć w "M jak miłość"! Najnowszy sezon serialu przyniósł widzom wielkie emocje. Niestety, już wkrótce fani wielkiego hitu TVP2 będą musieli pożegnać się z serialowym Tomkiem Chodakowskim. Policjant umiera chociaż zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej wybudza się ze śpiączki.

Po śmierci Tomka Chodakowskiego, Jakub będzie próbował dorwać Głowackiego. Kolega Tomka znajdzie dowody na to, że to właśnie Głowacki zaatakował Tomka i zadał mu śmiertelny cios. Niestety, pomiędzy policjantem a zabójcą Tomka dojdzie do dramatycznego spotkania, w którym będzie również uczestniczył... Marcin Chodakowski!

Co wydarzy się w serialu "M jak miłość"? Odpowiedź na następnych stronach naszej galerii.

Zobacz także: 17 lat temu padł pierwszy klaps na planie „M jak miłość”. Zobacz, jak zmienili się aktorzy serialu!