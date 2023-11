Reklama

Śmierć Hanki Mostowiak w "M jak miłość" do tej pory budzi ogromne emocje. Serialowa bohaterka zginęła w wypadku samochodowym. Nie da się ukryć, że wierni fani "M jak miłość" do tej pory tęsknią za Hanką i chętnie widzieliby jej wielki powrót. Ostatnio Małgorzata Kożuchowska, która przez lata wcielała się w postać Hanki, dodała na Instagramie tajemnicze zdjęcie, które rozbudziło nadzieje miłośników "M jak miłość" i sprawiło, że zaczęli zadawać sobie pytanie, czy jest szansa na powrót Hanki! My już to wiemy. Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co powiedziała nam Małgorzata Kożuchowska.

To zdjęcie wywołało ogromne emocje wśród fanów aktorki!

Czy Małgorzata Kożuchowska wróci do "M jak miłość"?

