Według doniesień portalu superseriale.se.pl, w 1403 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania Marcina Chodakowskiego z płatnym zabójcą. Marcin zauważy bandytę na ulicy i zacznie go śledzić. Mężczyzna zorientuje się, że Chodakowski idzie za nim i specjalnie zaprowadzi go do opuszczonych magazynów. Tam bandyta wyciągnie nóż i zaatakuje Marcina! Czy Chodakowskiemu stanie się krzywda?

