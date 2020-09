M jak miłość: Aneta zacznie podrywać Leszka, a jej matka opowie Olkowi o swoim dramacie! 

Co wydarzy się w nowym odcinku "M jak miłość"? Już dziś wieczorem, we wtorek 29 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1529 odsłonę serialu. Tym razem sporo emocji z pewnością przyniesie nam wątek Anety (Ilona Janyst), Olka (Maurycy Popiel) i Iwony (Hanna Śleszyńska). Matka Anety zdradzi Chodakowskiemu dlaczego nagle pojawiła się w ich życiu i opowie mu o swoim dramacie...

Matka Anety jest śmiertelnie chora

W najnowszym odcinku "M jak miłość" matka znów namiesza w życiu Anety. Iwona pojawi się w klinice i zacznie dawać córce "dobre" rady. Iwona zacznie sugerować Anecie, że powinna wzbudzić w mężu zazdrość.

Nikt i nic nie jest nam dane na zawsze... Problem polega na tym, że nie wszyscy mają tego świadomość!

Aneta weźmie sobie do serca rady matki i ruszy do akcji! Żona Olka zacznie podrywać Leszka (Sławek Uniatowski)!

- Dawno nie mieliśmy na oddziale takiego ciacha… I to lekko ekscytujące, że jest pod moją opieką!

Krajewski będzie nieco przerażony zachowaniem Anety.

- Bardzo panią lubię, ale tuż przed operacją wolałbym nie podpaść doktorowi… Nie jestem kamikadze!

Chwilę później dziewczyna przerzuci swoje zainteresowanie na Łukasza (Jakub Józefowicz), który zatrudnił się niedawno w klinice jako rehabilitant.

- No, kolego, jak ci się u nas pracuje?

- Dziękuję, fantastycznie!

- To świetnie, bo bardzo dużo sobie po naszej współpracy obiecuję...

- A ja obiecuję dać z siebie wszystko…

Aneta zacznie flirtować z Łukaszem, a gdy chłopak zniknie, lekarka będzie się nim głośno zachwycać.

- Milutki... Co młodość, to młodość!

Komentarz Anety usłyszy Olek! Chodakowski będzie wściekły na swoją żonę.

- Co w ciebie wstąpiło, kobieto?!

To jednak nie koniec emocji! Chodakowscy po powrocie do domu dowiedzą się, że matka Anety postanowiła zostać w Polsce na dłużej. Niestety, Aneta nie będzie zachwycona decyzją matki. Między Iwoną a jej córką dojdzie do ostrej wymiany zdań!

- Sprzedaję dom w Niemczech i przeprowadzam się do Warszawy! Zamieszkam gdzieś w pobliżu… Chyba, że będziecie nalegać, żebym zamieszkała z wami?... Nie? Tak myślałam…

- Może powiesz mi w końcu, o co chodzi? Najpierw kompletnie się mną nie interesujesz, a teraz nagle robisz jakieś cholerne rewolucje!

- Czy aby troszkę nie przesadzasz, córeczko?

- Przesadzam? A kiedy ostatnio mnie odwiedziłaś, kiedy dzwoniłaś, kiedy zaprosiłaś mnie na święta? Coś ci powiem – minęło parę ładnych lat, wiesz?!

- Parę lat? Co ty za bzdury pleciesz?

- Znów chcesz mną sterować… Jak tylko się pojawiasz, od razu próbujesz swoich sztuczek!

- Histeryzujesz jak zwykle...

- Ja histeryzuję? Ja?!

Po kłótni z matką Aneta położy się spać, a Iwona zdecyduje się na szczerą rozmowę z Olkiem.

Wiesz, dlaczego tak naprawdę zdecydowałam się wrócić… i trochę wam namieszać w życiu? Bo mnie już go nie zostało dużo... Jestem chora. To bardzo rzadka kliniczna odmiana glejaka... I nigdy więcej nie chcę o tym rozmawiać- wyzna matka Anety.

Jak na słowa Iwony zareaguje Olek? Czy Aneta dowie się o chorobie swojej matki? Tego dowiemy się z nowego odcinka "M jak miłość"!

