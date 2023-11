2 z 4

Okazuje się, że Bartek w trakcie napadu pomoże właścielowi kantoru, a to nie spodoba się jego kolegom z dawnych lat. Dojdzie do strzelaniny, a Lisicki będzie walczył o życie! Bartek ucieknie do pensjonatu, a na miejscu strzelaniny pojawią się policjanci, którzy po sprawdzeniu monitoringu i rozmowie z właścicielem kantoru dowiedzą się, że zamaskowany mężczyzna próbował udaremnić napad.

Policja rozpocznie poszukiwania przestępców i zamaskowanego mężczyzny... Bartek znajdzie się w kręgu podejrzanych!

