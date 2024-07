Łukasz Szukała, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik tureckiego klubu Osmanlisporu, aktualnie przebywa w Ankarze! Sportowiec brał udział w eliminacjach do Euro 2016 i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Niestety ze względu na kontuzję nie mógł wziąć udziału w meczach Euro 2016. Zawodnik nagrał dramatyczne wideo ze swojego balkonu, na którym słychać strzały i latające, wojskowe helikoptery. O wszystkim poinformował dziennikarz Polsatu Sport Sebastian Staszewski, który utrzymuje kontakt z zawodnikiem. Okazuje się, że Łukasz Szukała jest bezpieczny i nic mu nie grozi, choć mieszka obok budynku stacji telewizyjnej TRT, który został przejęty przez wojska puczystów.

Zamach stanu w Turcji - jak wygląda sytuacja?

W piątek późnym wieczorem doszło do nieudanego zamachu stanu w Turcji, a wojsko stanęło przeciwko prezydentowi Turcji, aby sprzeciwić się jego polityce. Na kilka godzin zamknięto granice, lotniska, odłączono internet i telewizję, i wprowadzono godzinę policyjną. Po nocnych działaniach udało się przywrócić względny spokój. Zwolennicy prezydenta wyszli na ulice, dzięki czemu mógł on wrócić do kraju.

Ci, którzy brali udział w puczu, zapłacą za to wysoką cenę - zapowiedział prezydent Erdogan witany przez tłumy swoich zwolenników.

W starciach zginęło 161 osób, a ponad 1440 osób zostało rannych.

Łukasz Szukała nagrał wideo ze swojego balkonu w Ankarze

Łukasz Szukała przebywa w Ankarze

Do zamachu stanu doszło w Turcji w piątek późnym wieczorem

