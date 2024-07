Łukasz Jemioł o dziecku Ani i Roberta Lewandowskich! Projektant niedawno wygadał się, że jego przyjaciółka Małgosia Socha po raz drugi została mamą. Zdradził również imię dziewczynki. Redakcja Party.pl postanowiła też spytać Łukasza Jemioła o dziecko Ani Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego, które przyjdzie na świat już tej wiosny. Co zdradził nam projektant?

Ja się bardzo cieszę, jak przychodzą takie długo oczekiwane dzieci. Na pewno jak się to dziecko urodzi to będzie zdrowe. To jest w ogóle jakiś temat roku 2016 i 2017 i na pewno złożę państwu Lewandowskim gratulacje i przekażę jakiś prezent, bo znam Anię. Nigdy nie poznałem pana Roberta, kibicuję mu i oglądam jego mecze, ale znam Anię i kiedyś miałem ją okazję niejednokrotnie ubrać. Mam nadzieję, że dziecko będzie zdrowe.