Rubryki z oceną stylizacji gwiazd przez tak zwanych "ekspertów" cieszą się w prasie z segmentu people dużym zainteresowaniem. W końcu często na ich łamach można znaleźć sporo krytyki i jadu, a nic tak nie wzbudza emocji, jak kubeł zimnej wody wylanej na kogoś znanego.

Reklama

Jednak równie często, co słowa krytyki, w tych rubrykach można znaleźć pochwały. W najnowszym numerze "Grazii" Łukasz Jemioł nie szczędzi słów zachwytu nad stylizacją Dody z konferencji "Lata z Radiem". Zobacz: Doda jak z katalogu mody na konferencji "Lata z Radiem"

- Etniczne wzory plus czarne dodatki są super. Doda postawiła na kolor! Podoba mi się to, że dziewczęcy styl zakłócają ciężkie buty i torba o zbyt sportowym charakterze - napisał projektant.

Nam również do gustu przypadł ten look wokalistki. Idealnie nawiązuje stylistycznie do jej nowej trasy "Fly High Tour", która cały czas trwai przyciąga tysiące widzów. Zobacz: Wielki sukces nowej trasy Dody. Wybraliśmy najlepsze momenty

Reklama

Więcej zdjęć Dody z konferencji Lata z Radiem: