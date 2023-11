Reklama

Ale to była gala! W sobotę wieczorem odbył się 45. Plebiscyt Tygodnika Piłka Nożna. Tytuł piłkarza roku po raz pierwszy od siedmiu lat nie trafił do rąk Roberta Lewandowskiego, a Łukasza Fabiańskiego! Mówi się, że piłkarz o nagrodę walczył nie z kapitanem drużyny, a z Krzysztofem Piątkiem. Wszystko za sprawą ostatniego transferu 23-latka do Genoi CFC. Jednak finalnie to bramkarz angielskiego klubu West Ham United F.C zwyciężył! Jak zareagował na wygraną?

Fabiański sportowcem roku

Robert Lewandowski w 2018 roku zdobył 46 bramek! Znakomity wynik nie pomógł sportowcowi ósmy raz zwyciężyć, bo według jury lepszy od niego był Łukasz Fabiański. Bramkarz reprezentacji Polski pokonał "króla plebiscytu". Nie odebrał nagrody osobiście. Jednak podziękował fanom w krótkim wideo.

Dziękuję bardzo za tak wspaniałe wyróżnienie. Przyznam, że jestem zaskoczony (...) Dziękuję, że moją postawę dostrzeżono i doceniono. Będę pracował dalej, będę dawał z siebie wszystko, będę walczył do końca. Nie wiem ile czasu mi zostało, bo robię się troszkę starszy, już praktycznie 34 lata, ale mam nadzieję, że zdrowie dopisze i będzie okej. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę państwu miłej zabawy - powiedział sportowiec.

Łukaszowi gratulujemy!

Łukasz Fabiański pokonał Roberta Lewandowskiego

