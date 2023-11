Łukasz Darłak opowiedział o przykrej sytuacji, do której doszło podczas jego wizyty w Krakowie. Okazuje się, że jeden z najpopularniejszych uczestników ostatniej edycji "Big Brothera" został brutalnie napadnięty! Niestety, Darłak stał się ofiarą ataku na tle homofobicznym.

Choć początkowo Łukasz Darłak w domu Wielkiego Brata ukrywał swoją orientację seksualną, to po jakimś czasie otwarcie przyznał, że jest gejem. Teraz w rozmowie z jednym z portali zdradził, że w życiu prywatnym raczej nigdy nie czuł sie dyskryminowany ze względu na swoją orientację - z wyjątkiem jednej niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w Krakowie. Co się stało?

Łukasz Darłak zaatakowany w Krakowie

Darłak w rozmowie z reporterem portalu pomponik.pl opowiedział o brytalnym napadzie, do którego doszło w Krakowie. Okazuje się, że uczestnik ostatniej edycji "Big Brothera" i jego znajomi zostali zaatakowani przez kilku mężczyzn! Na miejsce została wezwana policja.

Jakiś czas temu przydarzyła mi się bardzo okropna sytuacja. Wychodziłem ze znajomymi z klubu i jacyś ludzie spod ciemnej gwiazdy – jakieś dresy, napite karki – zaczęli do nas startować. Chcieli nas pobić bez żadnego powodu. Nie zrobiliśmy im żadnej krzywdy, nie rozumiałem, dlaczego nas atakują. Na początku zaczęli nas wyzywać od najgorszych. Mówili takie teksty, które pod budką z piwem ciężko usłyszeć - przyznał w rozmowie z portalem pomponik.pl.

Jak zakończyła się cała sytuacja?

Nie doszło do żadnej bójki, była tylko lekka szarpanina. Oni byli pijani, więc miałem przewagę. W między czasie mój kolega zadzwonił na policję i jak bandyci zobaczyli radiowóz, szybko uciekli. Policjanci potraktowali nas bardzo dobrze. Stanęli po naszej stronie i chcieli ich szukać, jednak postanowiliśmy odpuścić. Nie chcieliśmy tracić czasu. Bardzo przykra sytuacja - zdradził Łukasz Darłak.

Miejmy nadzieję, że taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy!

