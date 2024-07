Na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Tomek Lubert pojawił się w towarzystwie pięknej długonogiej blondynki. Długo zastanawialiśmy się czy to ona zastąpiła w jego sercu miejsce Candy (dawnej Candy Girl) i odpowiedź pojawiła się sama. Na swoim Facebooku Tomek oznajmił właśnie, że jest w związku z Ewą Wojtasik z Łodzi, która na co dzień mieszka w Warszawie.



Nowa wybranka Luberta jest fotomodelką i hostessą, a także właścicielką jednej z agencji modelek. Jej wymiary to 88-60-85. Co ciekawe, Ewa zagrała w kilku teledyskach, m.in. u boku Candy (Girl) we "Wszystko czego dziś chcę". Ma na swoim koncie także kilka występów przed publicznością. Zobaczcie wspólne zdjęcie Tomka z Ewą.

Reklama

chimera