Zespół Afromental od kilku lat święci triumfy ma polskiej scenie muzycznej. Okazuje się jednak, że muzycy z zespołu już wkrótce będą musieli szukać nowego wokalisty…

Otóż, jak podaje „Fakt”, Łozowski planuje zostawić swoich kolegów i rozpocząć solową karierę!

Według informacji tabloidu, juror „Must Be The Music” nie tylko chce występować w pojedynkę, ale także zająć się aktorstwem!

- Łozo myśli nawet o wyjeździe do Ameryki, by tam spróbować swoich sił i nie tylko na rynku muzycznym, ale i w… aktorstwie- czytamy w „Fakcie”.

Jak uważacie, Łozo zdecyduje się na solową karierę?

