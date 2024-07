W ostatnim odcinku "Się kręci" gościem był m.in. Łozo, lider formacji Afromental. Przyznał się, że nie skończył żadnych studiów. Ale podejmował się studiowania na kilku kierunkach.



- Nie skończyłem żadnych studiów, niestety. Obijałem się - przez ekonomię, po muzykę... Skończyłem liceum za granicą i jak wróciłem do Polski, był już późny sierpień, wszystkie uczelnie miały zamknięte okresy przyjmowania nowych studentów. Jakoś tam, bokiem, udało mi się dostać na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, na zarządzanie i marketing. Poszedłem tam, i po roku tak mnie nosiło, że powiedziałem mamie, że wyjeżdżam do Warszawy, w tym samym roku założyłem Afromental, przeniosłem się na ekonomię do Warszawy, i po pół roku okazało się, że MTV szuka prezentera.... - powiedział Wojtek na antenie programu Polsatu.



Łozo, spokojnie. Na naukę nigdy nie jest za późno...



habibi



