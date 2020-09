"Love Island": Oliwia wciąż nie może zdecydować się, z kim chce być! Internauci: "Szuka atencji, a nie miłości" 

Oliwia w programie "Love Island" w dalszym ciągu nie może się zdecydować na jednego partnera. Po randce z Mikołajem, postanowiła odbyć poważną rozmowę z Igorem. Dziewczyna zarzuciła mu, że ten... w ogóle nie zabiega o jej względy! Fani programu są zszokowani niezdecydowaniem Oliwii i zarzucają jej, że w programie zdecydowanie bardziej szuka atencji, niż miłości...

Oliwia już jakiś czas temu stwierdziła, że chociaż bardzo podoba jej się Igor, to jednak chce również spróbować związku z Mikołajem. I tak też się stało - obecnie Oliwia i Mikołaj tworzą parę, a Igor wybrał na ostatnim przeparowaniu Alicję, jednak zaznaczył, że między nimi będą to tylko relacje koleżeńskie.

W ostatnim odcinku Oliwia i Mikołaj spędzili romantyczne chwile na randce, podczas której doszło pomiędzy nimi do kilku pocałunków! Mikołaj wyraźnie coraz bardziej wkręca się w relację ze swoją obecną partnerką. Tego samego chyba nie można jednak powiedzieć o Oliwii, która pomimo zachwytu nad Mikołajem, w dalszym ciągu liczy na coś więcej z Igorem. Po romantycznych chwilach z obecnym partnerem, postanowiła porozmawiać właśnie z Igorem.

Oliwia zarzuciła, że Igor przestał zabiegać o jej względy. Igor zaś nie chce wtrącać się w jej relację z Mikołajem, chociaż w dalszym ciągu coś do niej czuje. Fani programu są zszokowani niezdecydowaniem Oliwii, o czym dali znać na oficjalnym Instagramowym profilu programu "Love Island".

- Oliwia to atencjuszka. Najlepiej, żeby się o nią biła cała trójka. Igor to za wrażliwy i mądry człowiek, żeby bawić się w taką dziecinadę.

- Oliwia idzie na randkę i się na niej całuje, a ma pretensje do Igora że nie podchodzi do niej

- Szuka atencji, a nie miłości

- Jest taka niezdecydowana, że koniec końców zostanie sama 🙄

- Oliwka manipuluje i chce by każdy za nią latał.

- Ja naprawdę nie wiem co ta Oliwia wyprawia. Mąci jednemu i drugiemu w głowie. Dajcie jej randkę z Igorem to może łatwiej podejmie decyzje. Sorry, ale chłopaki się naprawdę męczą w tej sytuacji 😏Naprawdę jest mi ich szkoda - piszą fani.