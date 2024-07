Lindsay Lohan chciałaby po okresie odwyków i pobytu w więzieniu wrócić do wielkiej kariery. Niestety nie będzie to łatwe, bo mało kto traktuje już gwiazdę poważnie i niewiele osób pamięta o jej aktorskim talencie. Bardziej zwraca się za to uwagę na jej urodę.

- Lindsay ma teraz problem, bo nie chce się rozbierać, lecz wykazać talentem aktorskim. Niestety większość propozycji, które do niej spływają, to kino klasy B, w którym wymagane są rozbierane role - zdradził przyjaciel Lindsay.

Trzeba uczciwie przyznać, że LiLo sama sobie na to zasłużyła.

