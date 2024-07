W 6. edycji topowego konkursu Fashion Designer Awards jak co roku znajdują się fenomenalne nagrody. Staże u projektantów mody w Berlinie, Lizbonie oraz w Polsce, nagroda finansowa 15 tysięcy złotych a także wyjazd na targi tkanin do Lille i na wystawę fotograficzną do Paryża w towarzystwie zwycięzcy Kazar Design Photo Project, który odbywa się pod patronatem Fashion Designer Awards.

Zobaczcie o jakie nagrody walczą w tym roku najzdolniejsi polscy projektanci!

Nagrody 6. edycji Fashion Designer Awards

I miejsce:

staż w atelier Alexandry Moury w Lizbonie

15.000 zł ufundowane przez MSKPU

dwuletnie stypendium w MSKPU

wyjazd na największe targi tkanin Lille we Francji ufundowane przez Partnera Strategicznego Whirlpool z innowacyjną technologią 6-ty Zmysł Kolory

II miejsce i III miejsce

– roczne stypendium w MSKPU

wybrani finaliści:

- staż w atelier Dawida Tomaszewskiego w Berlinie

- staż w atelier Bohoboco W warszawie

Nagrody dla półfinalistów:

Książka „Marlena Dietrich” Charlotte Chander wyd. Pruszyński i S-ka

designerski organiser Escribo

Książka ”Moda w przedwojennej Polsce” Anny Sieradzkiej, wyd. PWN