Joanna Liszowska urodziła dziecko niespełna trzy tygodnie temu. Jak można było przypuszczać przyjście na świat jej pierwszej w życiu pociechy, będzie budziło ogromne zainteresowanie. Chyba jednak zainteresowanie jest ogromne, bo aktorka właśnie zdecydowała, że musi od niego odpocząć!

Dziennik „Fakt“ pisze, że zainteresowania w postaci ciągłych telefonów i skupiania na sobie uwagi aktorka ma już dość. Podobno Liszowska marzy tylko o tym, aby spokojnie wyjść na długi spacer z dzieckiem.

Właśnie dlatego razem z córeczką zamierza przenieść się do Szwecji na kilka miesięcy. Tam zresztą czeka na nie Ola Serneke. Dzięki jego pomocy aktorce zapewne uda się nieco odpocząć. Bedzie miała na to trochę czasu, bo do pracy w teatrze wraca dopiero we wrześniu.

