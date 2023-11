Już w piątek, 10 listopada, do kin trafi 3. część kultowego już filmu "Listy do M.". Tym razem w produkcji zobaczymy wiele nowych twarzy, wśród których pojawił się nawet Borys Szyc. Aktor wcielił się w rolę policjanta Gibona i jak się okazuje, wystąpił w bardzo odważnej scenie! W takim wydaniu jeszcze go nie widzieliście! Zanim jednak wybierzecie się do kin, zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co o swojej roli i odważnej scenie powiedział nam Borys Szyc!

Borys Szyc zagrał policjanta Gibona w "Listach do M. 3"

Aktor zagrał w bardzo odważnej scenie!

