Lindsay Lohan należała kiedyś do grona najlepiej zapowiadających się aktorek młodego pokolenia Hollywood, a jej oryginalna uroda zachwycała widzów nie tylko w Ameryce. Niestety, przez lata bardziej utrwalił się wizerunek szalonej imprezowiczki, zniszczonej przez alkohol i imprezy, mimo młodego wieku. Teraz Lindsay wychodzi podobno na prostą i to widać - na imprezie po premierze sztuki "Speed The Plow" z jej udziałem, Lohan wyglądała naprawdę dobrze. W oryginalnej kreacji, świetną fryzura i makijażem z uśmiechem pozowała fotoreporterom. Oby był to powrót do formy, a nie tylko chwilowy przebłysk.

Przypomina jeszcze dawną siebie?