Lilka w "M jak miłość" oskarżona o posiadanie narkotyków?! Zobaczcie kto tak się na niej zemści

W nowym sezonie "M jak miłość" wątek Lilki zostanie znacznie rozbudowany! Po tym jak między Lilką a Alą doszło do awantury w barze w ostatnim sezonie serialu, żona Mateusza będzie wściekła na przyjaciółkę. Poszło oczywiście o chłopaka. Ala sądziła, że to Lilka powiedziała Ewie, że ma romans z jej chłopakiem i doszło do bójki. Kiedy przyjechała policja okazało się, że przy żonie Mostowiaka znaleziono narkotyki.

Wygląda na to, że uda jej się wytłumaczyć z tej sytuacji i niedługo potem zda maturę, co zobaczymy w nowym sezonie „M jak miłość”. Czy jednak wybaczy Ali, że zemściła się na niej w taki sposób i mogła poważnie jej zaszkodzić?

Lilka wybaczy Ali?

Dopiero w nowym sezonie „M jak miłość” zobaczymy, w jaki sposób Lilka wyjaśni na komisariacie bójkę w barze i narkotyki w plecaku. Patrząc na zdjęcia z planu, które aktorzy publikują w mediach społecznościowych wydaje się, że wszystko skończy się dobrze. Widać na nich, jak młode pokolenie cieszy się z nowego etapu w życiu, który zaczynają po egzaminie dojrzałości.

Lilka, Mateusz i ich przyjaciółki zdadzą maturę i wyjadą na studia do Warszawy. Możliwe, że przyjaciółkom uda im się zatrudnić w bistro Kingi, a Lilka zapomni o tym, co zrobiła Ala i będzie chciała pomóc jej wyjść na prostą! To optymistyczny scenariusz, jednak znając dotychczasowe grzeszki siostrzenicy księdza w nowym sezonie będzie się dużo działo!

Przez Alę Lilka wpadnie w poważne problemy!?

Lilka w nowym sezonie "M jak miłość" przejdzie dużą metamorfozę.

