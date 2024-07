1 z 28

Magazyn "Playboy" rozebrał w Polsce już większość gwiazd. Nago pozowały Kora, Edyta Górniak, Doda, Anna Mucha czy Marta Wierzbicka. teraz do ich grona dołączy Lidia Kopania, która jako jedna z nielicznych gwiazd może pochwalić się tak idealnym ciałem w wieku 36 lat. Wokalistka od ponad roku współpracuje z marką bieliźnianą, a z kampanii wygryzła Natalię Siwiec. W kampanii wystąpiła prawie nago, teraz odsłoni jeszcze więcej ciała.

Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, Lidia rozbierze się do najbliższego numeru miesięcznika. W grudniowym numerze zagości na okładce w zmysłowej sesji, odkrywając to, co ma najlepsze.

- Lidka długo zastanawiała się nad przyjęciem propozycji. Ostatecznie zgodziła się, ale pod warunkiem, że sesja będzie smaczna i bardzo artystyczna. Poza tym wkrótce ukaże się jej nowy singiel i teledysk, który zapowiadać będzie trzeci solowy album w Polsce. Te projekty to bardzo dobre podsumowanie 2014 roku i start w nowy - mówi nam Aldona Wleklak, agentka gwiazdy

W nowym teledysku Lidii do singla "Pod słowami" wystąpi Marcin Kwaśny, a za produkcję odpowie Andżelika Piechowiak.

- To będzie bardzo odważna produkcja. Lidia pokazała swoje ciało w scenach łóżkowych. Nagranie odbyło się w Augustowie w Hotelu Warszawa - kwituje w rozmowie z AfterParty.pl Wleklak

Pozostaje nam zatem czekać. Ciekawe czy numer z Lidią ma szansę przyćmić ten, który wkrótce ukaże się z Mają Sablewską? Zobacz: Sablewska rozbierze się w Playboyu!