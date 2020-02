Lexi z "Hotelu Paradise" to prawdziwa kusicielka! Zobaczcie jak odważne zdjęcia publikuje na Instagramie

Lexi z "Hotelu Paradise" to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych i ciekawych postaci w tym programie. Uczestniczka od razu zyskała ogromne zainteresowanie widzów, przede wszystkim ze względu na swoją szczerość w sprawie operacji plastycznych. Dziewczyna nie ukrywa, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej i uważa, że w dzisiejszych czasach nie powinno to już nikogo dziwić. Ponadto jest prawdziwą kusicielką, co można zaobserwować nie tylko w programie, ale także na Instagramie!

Zobaczcie jej gorące i prawie nagie fotografie zamieszcze w sieci!

Lexi z "Hotelu Paradise" na odważnych zdjęciach!

Lexi to niewątpliwie kontrowersyjna postać "Hotelu Paradise". Chociaż dziewczyna ma dopiero 23 lata, to już zdążyła skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Wielu widzów jest zszokowanych, że tak młoda i piękna dziewczyna zdecywała się na poprawki swojej urody.

Kobieta powiększyła między innymi biust oraz usta. Lexi jest jednak bardzo zadowolona ze swojego wyglądu i uwielbia pokazywać swoje wdzięki na Instagramie.

W mediach społecznościowych Lexi możemy zobaczyć jej niemal nagie fotografie. Widać, że dziewczyna jest pewna siebie i kocha pokazywać swoje ciało! Oczywiście w komentarzach pod zdjęciami jest mnóstwo komplementów w szczególności od męskiej rzeszy fanów, którzy zachwycają się piękną Olą.

A wy co myślicie o tak odważnych fotografiach Lexi? Czy powinna publikować tak kontrowersyjne zdjęcia?