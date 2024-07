Przyjaźń w show-biznesie może być również... użyteczna. Można np. się wzajemnie reklamować. Tak robią Anna Lewandowska i Sara Boruc. Polskie WAGs zbliżyły się do siebie w czasie Euro 2016. Oglądały razem każdy mecz. Już wtedy Sara jadła batony Ani, a Ania do stylizacji dobierała biżuterię Sin by Mannei.

Dziś dziewczyny znowu wzajemnie się reklamują.

Anna Lewandowska wrzuciła dziś post zachwalający wyroby Sary.

Sara Boruc dopytała o łańcuszek, który najwyraźniej też dała Ani i w odpowiedzi na Instagramie wrzuciła zdrowe batony, które zajada po treningu. Sara nie mogła być na obozie Ani, ale ćwiczy sumiennie sama i potem je produkty Lewandowskiej.

Taka przyjaźń to skarb!

Sara Boruc i Anna Lewandowska to najpopularniejsze polskie WAGs.