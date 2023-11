Leszek Stanek, odkąd wystąpił w duecie z Izą Miko w "Azja Express" (Więcej: IZA MIKO I LESZEK STANEK... NAGO! CO ZA GORĄCE ZDJĘCIE!), rozwija swoją karierę w ekspresowym tempie! W listopadzie mogliśmy usłyszeć jego nowy utwór "I don't wanna". Co ciekawe, ten kawałek powstał już dwa lata temu, ale dopiero teraz powstał do niego teledysk.

Reklama

Ale to nie koniec! Stanek w rozmowie z Party.pl przyznał, że w marcu jego fani mogą spodziewać się jeszcze jednej niespodzianki! Jakiej? I czy Stanek przypadkiem nie chce znów spróbować w konkursie Eurowizji? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w naszym materiale wideo!

Zobacz też: Piróg i Czaykowski nie pojawiliby się w "Azja Express", gdyby nie... Kto namówił ich do udziału w show?

Więcej tutaj: Stanek porównuje się do... Edyty Górniak: "Też notorycznie zapominam tekstów!"

Reklama

Leszek Stanek o swojej karierze muzycznej. Czy planuje wziąć udział w Eurowizji?