Przypomnijmy, że o śmierci Leszka Millera juniora poinformowała na Instagramie jego córka, Monika Miller. Dziewczyna zamieściła tam poruszający wpis, w którym pożegnała ojca.

- Przepraszam was wszystkich... Nie jestem wstanie teraz prowadzić swojego instagrama. Obiecuję, że wrócę, kiedy sobie z tym wszystkim poradzę... You can finally rest in peace now Dad... - napisała Monika Miller.