Leszek Miller w poruszającym wywiadzie opowiedział o swojej największej życiowej tragedii. Kilka dni temu w mediach pojawiła się wiadomość o śmierci syna byłego premiera. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna popełnił samobójstwo. Teraz prokuratura bada, co tak naprawdę wydarzyło się w jego domu pod Warszawą. Partnerka Leszka Millera juniora przyznała ostatnio, że przed tragicznymi wydarzeniami doszło między nimi do kłótni. Teraz Leszek Miller w wywiadzie dla "Super Expressu" skomentował śmierć swojego dziecka i zdradził, jakie relacje łączą go z partnerką syna. Okazuje się, że polityk i jego żona nie byli zachwyceni związkiem Leszka Millera juniora z Katarzyną...

Leszek Miller szczerze o partnerce syna

Polityk w rozmowie z dziennikiem nie ukrywa bólu i rozpaczy po stracie syna.

To niewyobrażalna tragedia w moim życiu. Wraz z nim umarła część mnie... - powiedział Leszek Miller.

Polityk zdradził, że o śmierci syna dowiedział się podczas rodzinnych wakacji w Grecji. Leszek Miller z żoną i wnuczką wypoczywali w hotelu, który polecił im właśnie Leszek Miller junior.

Zadzwonił do nas brat mojej żony i powiedział, że dzwoniła partnerka Leszka ze straszną wiadomością. W tym momencie ziemia osunęła mi się spod nóg. Nie uwierzyłem. Zadzwoniłem sam do partnerki syna, żeby to potwierdzić. Natychmiast wróciliśmy do Warszawy. Jego partnerka była ostatnią osobą, która widziała Leszka żywego. I coś między nimi musiało się stać, co pchnęło syna do tej straszliwej decyzji - były premier zdradził w rozmowie z "Super Expressem".

Leszek Miller nie chciał zdradzać szczegółów związku swojego syna z partnerką Katarzyną, ale nie ukrywa, że razem z żoną nie byli zachwyceni tą relacją.

Nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo jak sądzę, to jest przedmiotem dochodzenia. Kiedyś może jak przyjdzie czas, to szerzej się wypowiem na ten temat. Ale teraz powiem tyle, że moja żona i ja patrzyliśmy na związek syna z nową partnerką bardzo krytycznym okiem. Może kiedyś będę mógł powiedzieć więcej - przyznał były premier.

Leszek Miller opowiedział o swoim bólu po starcie syna.

Według wstępnych ustaleń syn polityka popełnił samobójstwo.

