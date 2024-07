1 z 5

Gdyby śpiewał, na pewno nazwano by go "polskim Justinem Bieberem". Leon Myszkowski pojawił się ostatnio w jednej z warszawskich restauracji, gdzie wziął udział w Rodzinnym Pikniku. Syn Justyny Steczkowskiej w Sekana Sushi pochwalił się swoimi zdolnościami kulinarnymi i pokazał jak prawidłowo przyrządzać sushi. 15-latek świetnie sobie radził nie tylko w kuchni ale i przed obiektywami kamer i aparatów. Leon Myszkowski niczym model pozował do zdjęć.

Zobaczcie jak bawił się syn Justyny Steczkowskiej.

